La sanità digitale e la tutela della privacy dei pazienti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La digitalizzazione, oltre ad essere un’esigenza legata all’invecchiamentopopolazione e al numero in diminuzione costante degli operatori sanitari, è anche uno degli obiettivi del PNRR, il piano nazionale di resistenza e resilienza, per cui il nostro Paese è impegnato a compiere questa missione nei confronti dei cittadini italiani ma anche delle istituzioni europee, come doveroso ritorno al finanziamento concesso. Il passaggio alcomporterà anche una revisione dei processi organizzativi e un processo continuo di formazione e informazione che dovranno essere coordinati dall’Agenzia Nazionale per la. I vantaggitelemedicina sono molteplici se si pensa che sarà possibile attivare una rete ospedale-medici-territorio ...