La rivoluzione del licenziamento ritorsivo | oggi il lavoratore è più protetto dalle rappresaglie

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Domenico Tambasco* Tra le tante innovazioni introdotte dalla nuova disciplina in materia di whistleblowing (d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24) spicca certamente, per il rilevante impatto sulla generalità dei rapporti lavorativi, quella riguardante i licenziamenti ritorsivi. Partiamo con il dire che ilo per rappresaglia consiste nell’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo delcolpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, che attribuisce alil connotato della ingiustificata vendetta (cfr. Cass. 9 gennaio 2024, n. 741). E’, in poche parole, una delle forme più gravi diin quanto si concretizza nella deliberata e strumentale estromissione del dipendente, solitamente in conseguenza ...