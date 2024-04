La RAI spinge sullo sport | presentato il palinsesto del 2024

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Aria di novità in casa RAI, dove è statoilper le trasmissioniive in chiaro nel. Dall’Europa League alle Atp Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d’Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il Giro d’Italia e Tour de France e, L'articolo proviene da Il Difforme.