La Pupa e il Secchione | chi sono Federica | Noemi e Aurora | età | Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il pubblico finalmente conosce il cast de Lae il2024. In tutto9 le coppie cheprotagoniste di questa nuova edizione del programma in onda su Italia 1, iniziata mercoledì 10 aprile. Alla conduzione del reality torna Enrico Panni, dopo quasi 15 anni. Risale al 2010 l’ultima edizione che lo vedeva alla conduzione.9 le coppie protagoniste di questa stagione, composte da 9 ragazze che si preoccupano solo dell’aspetto fisico e da 9 nerd che non hanno mai avuto una relazione. Ma vediamo chi. Lae il: chie Candido Leggi anche: Lae il ...