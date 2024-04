La Polizia compie 172 anni | a Bergamo aumentano i maltrattamenti | in calo le frodi informatiche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladi Stato celebra oggi, 10 aprile, il 172°versario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre. Le celebrazioni sono iniziate alle 9, a Roma, alla Scuola Superiore di, con la deposizione, al Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della– Direttore Generale della Pubblica ...