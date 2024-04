La paralisi di Bell | Simona Ventura e il VAERS

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una segnalazione che ci avete inviato rimanda a un tweet di un soggetto che da tempo ci ha bloccato l’accesso al suo profilo Twitter (come se servisse a qualcosa), tale Chance Giardiniere. La segnalazione però includeva già uno screenshot, questo: Il nostro amico Giardiniere nel suo post fa un confronto tra il numero di segnalazioni dididopo i vaccini secondo i dati del, citando una cifra precisa, e un caso attribuito al “freddo”. Il, come ben sa chi segue BUTAC da tempo, è un sistema dove professionisti sanitari e i cittadini possono segnalare eventi avversi post-vaccinazione, ma è importante notare – come segnalano già sulla home page del sito delstesso – che le segnalazioni da sole non significano che l’evento sia stato causato dal vaccino, solo che l’evento è ...

