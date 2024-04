(Di mercoledì 10 aprile 2024) La "lunga marcia" verso il match di Cesena di lunedì è iniziata con una classifica migliorata ma sempre precaria però con un clima decisamente sollevato dalla prestazione convincente contro la Carrarese. I problemi sono ben lungi dall’essere risolti, ma quanto visto in campo a livello di atteggiamento e di spirito lascia spazio a concrete speranze. Al "Tubaldi" anche Adriano Polenta (nella foto), direttore sportivo, di lungo corso, è rimasto favorevolmente sorpreso dal rendimento dei giallorossi: "al di là di una difesa dei toscani che mi è apparsa, francamente, imbarazzante, ho visto unaincon quei protagonisti che fanno la differenza. Soprattutto Sbaffo, in una posizione leggermente modificata rispetto al solito, più spostata verso l’esterno, è stato l’ispiratore di giocate imprevedibili e nel primo tempo quasi ogni azione offensiva ...

altra uscita, sempre in prestito, d alla Carrarese . Stavolta è il laterale Alessandro Raimo che ha fatto le valigie accasandosi ieri per il resto della stagione alla Recanatese, formazione dello ... (sport.quotidiano)

La nuova Recanatese: "È una squadra in salute" - L’esperto direttore sportivo Polenta sui giallorossi visti contro la Carrarese: "Sbaffo, superati i problemi fisici, ha ispirato e davanti c’è Melchiorri".msn

IGuzzini in Arabia Saudita. nuova sede e su gli ordini - Nei primi tre mesi del 2024 l’azienda ha registrato una crescita delle commesse. Venturini: "Ci sono ottime premesse per raggiungere grandi risultati" .ilrestodelcarlino

Recanatese, ultime 3 gare: "In testa un solo pensiero" - L’attaccante Melchiorri: "Vogliamo salvarci e questo ci dà una marcia in più. A Cesena dovremo dare più del massimo per tornare a casa con il risultato".msn