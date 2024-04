La NFL sbarca in Brasile | Green Bay Packers-Philadelphia Eagles a San Paolo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) IBayaffronteranno inella prima storica partita di stagione regolare della Nfl che si giocherà in. L’incontro si terrà il 6 settembre a Sane segnerà la prima volta dal 1970 che la Nfl giocherà una partita il venerdì sera durante il fine settimana di apertura. Il commissario della NFL, Roger Goodel, aveva già fatto sapere a febbraio che glisarebbero stati la squadra di casa per questa partita fuori dal suolo americano. Mercoledì la Nfl ha annunciato quale squadra avrebbe affrontato gli, ovvero i, che giocheranno la loro seconda partita internazionale nelle ultime tre stagioni. SportFace.

L'avveniristico stadio del Real Madrid sarà teatro di una partita della National football League nel 2025: sarà un evento unico per tutta la Spagna .Continua a leggere (fanpage)

DAZN e TIM: Nuovo Accordo fino al 2029 per la Serie A e Offerta Sportiva Globale su TimVision - DAZN e TIM: Nuovo Accordo fino al 2029 per la Serie A e Offerta Sportiva Globale su TimVision, DAZN e TIM annunciano il nuovo accordo di distribuzione non esclusivo che consentirà ai clienti TimVision ...digital-news