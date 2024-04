La metamorfosi di Smith Prima ero troppo passivo | ora aggredisco la partita»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Jamarè uno dei leader riconosciuto dell’Unahotels. A Pistoia ha giocato unasontuosa, beffato solo dall’ultimo tiro scoccato., domenica la sua è stata una prestazione di livello assoluto peccato non sia bastato... "C’è tanto rammarico e disappunto per l’esito finale, anche perché in alcuni momenti avevamo avuto la sensazione di poterla controllare". Qualche rimpianto per come è stato gestito il finale di gara? "Alla fine tutto è dipeso da un tiro non entrato, da una difesa che non abbiamo fatto bene. Resta quindi il dispiacere, unito però alla consapevolezza di aver fatto ottime cose". Le ultime due trasferte hanno dimostrato che l’Unahotels ora sa farsi valere anche lontano dal PalaBigi. Cosa è cambiato? "Soprattutto l’approccio. Abbiamo dimostrato di essere pronti sin dalla palla a due, più seri ...