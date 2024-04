La manifestazione in città Futura sempre al top Ecco tutte le medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pochi giorni fa inè andata in archivio la prima prova estiva di nuoto dedicata agli esordienti. Una competizione che ha visto sfidarsi decine di giovanissimi nuotatori e nuotatrici arrivati da tutta la Toscana. E laha ben figurato, frae piazzamenti di prestigio. Iniziando dalledel metallo più pregiato: sono saliti sul gradino più alto del podio Niccolò Barni nei 1500 stile, Emma Rose Bertini nei 100 rana e Diletta Malpaganti nei 50 rana. Leonardo Giusti ha invece agguantato una medaglia d’argento, nei 1500 stile.di bronzo poi per Maria Francesca Di Perna nei 100 rana e negli 800 stile, Achille Campani nei 100 farfalla, Margherita Naldi nei 200 stile ed Edoardo Perillo Marcone nei 100 rana. Quarta piazza poi per Duccio Vaiani nei 100 farfalla e per ...