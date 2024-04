La lunga notte Operai sepolti sotto terra Ricerca disperata tra acqua e macerie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) dall’inviato CAMUGNANO (Bologna) Unainfinita. Unatra l’, il buio, la paura, ma anche la forza e la determinazione dei soccorritori che non hanno riposato un attimo. La tragedia alla centrale idroelettrica di Bargi, nella provincia di Bologna, ha portato con sé ore e ore dispasmodica e interventi complicatissimi per tentare di ritrovare i quattro dispersi: i soccorsi sono andati avanti fino a tarda. Il direttore regionale dell’Emilia-Romagna dei vigili del fuoco, Francesco Notaro, l’ha detto appena arrivato: "Speriamo che siano ancora vivi, nonostante l’esplosione abbia causato un vasto allagamento. Speriamo abbiano trovato ricovero in qualche altra parte della piastra che è comunque molto ampia. Ci vorranno ore di lavoro, se non si ...