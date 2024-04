La lezione di Larry David e la fortuna di avere comici che non parlano ai bambini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «Ho 76 anni: nella mia vita non ho mai imparato nessuna». Lo dice, nella puntata finale di “Curb your enthusiasm”, a un bambino la cui mamma ciancia del momento importante in cui imparare una qualche, e quelli di noi che già nel Novecento leggevano i giornali americani sanno di cosa stiamo parlando: di quandodiventò, e lo diventò inventandosi un format che trasgrediva la regola principale della serialità televisiva. A fine puntata, si vantava allora l’autore, nessuno si abbraccia e nessuno ha imparato niente. La più famosa serie televisiva che non avete mai sentito nominare è di quando le serie televisive si chiamavano telefilm e voi non le guardavate: in Italia quel telefilm lì lo mandava, sentite ...