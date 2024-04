«La festa di fine Ramadan è una seria questione religiosa ma non dev' essere imposta»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «Ladelè per noi musulmani una, ma non puòin università, scuole o luoghi di lavoro». Nel giorno delladei musulmani che, a partire dalla decisione della scuole di Pioltello, ha diviso il paese c'è chi è contrario pur essendo islamico, credente e praticante. È il caso di Massimo Cozzolino, segretario nazionale della Confederazione islamica. Ladel, segnata dall'Eid al-Fitr, è una festività di grande importanza e significato, che permette ai musulmani di connettersi con le proprie radici culturali e religiose, oltre a trascorrere del tempo con le loro famiglie. Tuttavia, la richiesta di sospendere le lezioni in occasione dell'Eid al-Fitr ha sollevato delle critiche. Alcuni ...