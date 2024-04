La coop | il lavoro e gli stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I numeri raccontano tutto: alleerative italiane mancano 30mila lavoratori. Non trovano autisti, raccoglitori di frutta, operai specializzati, ingegneri, personale per le strutture sanitarie, muratori. Una piaga che affligge tutte le realtà, a prescindere dalle dimensioni e appunto dai settori, dall’edilizia all’agroalimentare alla sanità. E così Lega, la casa madre, ha deciso di andare a caccia di questi dipendenti all’estero. Una resa: in Italia non si trovano. Nonostante ilsia ancora merce rara. Lo ha annunciato il presidente nazionale dell’associazione, Simone Gamberini, bolognese, che ha stretto un accordo con Randstad, tra i principali attori nel panorama delle agenzie di ricerca di personale. In pratica si cercheranno e formeranno lavoratori nei Paesi europei ed extra Ue e poi saranno portati in Italia, assunti ...