(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’amministrazionecontinua a rivelarsi confusa sul dossier cinese. Durante il suo recente viaggio in, il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, ha assunto toni piuttosto distensivi nei confronti del Dragone. "Una completa separazione economica non è né pratica né auspicabile", ha detto venerdì la Yellen. "Rifiutiamo l'idea di disaccoppiare la nostra economia dalla”, ha aggiunto. Il segretario al Tesoro ha poi auspicato che le relazioni tra Washington e Pechino viaggino verso una “una direzione costruttiva”. Certamente non sono mancate critiche a Pechino. La Yellen si è lamentata dell’eccesso di produzione da parte delladi prodotti energetici green, accusando inoltre il Dragone di “pratiche sleali”. Non solo. Il segretario al Tesoro ha anche minacciato delle “conseguenze significative” se ...

La confusione di Biden sulla Cina - L’amministrazione Biden continua a rivelarsi confusa sul dossier cinese. Durante il suo recente viaggio in Cina, il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, ha assunto toni piuttosto distensivi n ...panorama

In Arizona dopo 160 anni rischia di tornare il divieto quasi totale di aborto - La Corte Suprema dello stato ritiene applicabile una legge del 1864 che vieta l'interruzione di gravidanza anche in caso di stupro e incesto, ma non è detto che tornerà in vigore ...ilpost

In Arizona dopo quasi 160 anni rischia di tornare il divieto quasi totale di aborto - La Corte Suprema dello stato ritiene applicabile una legge del 1864 che vieta l'interruzione di gravidanza anche in caso di stupro e incesto, ma non è detto che tornerà in vigore ...ilpost