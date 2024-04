La centrale di Suviana sott’acqua | il video Ricerche con sub e droni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bologna, 10 aprile 2024 – I vigili del fuoco sono impegnati da più di 24 ore nelle complesse operazioni di soccorso e ricerca dei 4 dispersi per l’esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, nellaidroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna. Sulla superficie del lago dii vigili si spostano anche in gommone: gli specialisti sommozzatori del Corpo nazionale, infatti, si immergono nelle acque per fare ricognizioni esterne. Per avere una visione dellasott'acqua vengono utilizzati anche iacquatici dei Carabinieri di Bologna (). Lo scopo è quello di cercare vie esterne per entrare nella, per esempio passando da alcune grate, da cui esce l'acqua. Questo perché l'accesso interno ai locali allagati non è possibile o molto ...