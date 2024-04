La Cenerentola Mps Giorgetti | La scarpetta è pronta | il 2024 l’anno giusto per le nozze

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "La, ilcredo debba esserebuono". Il ministro dell’Economia Giancarloveste i panni di Walt Disney nel rispondere alla domanda se quest’anno possa essere quelloper trovare un partner al Monte dei Paschi. Paragonando volutamente Rocca Salimbeni alla ‘’ tra le banche italiane, dopo aver venduto e incassato 1 miliardo e 570 milioni dal 37,5% delle azioni Mps, il titolare del dicastero del Tesoro parla diche sarebbe già in mano a un eventuale principe azzurro. Pronto a incoronare laMonte nella reggia delle grandi banche. L’identikit del partner resta ignota. Girano i soliti nomi, da BperUnipol a Banco Bpm, con UniCredit che avrebbe la dote più cospicua. ...

