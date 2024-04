La cenerentola Lecco | Lotteremo fino alla fine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Enrico LevriniIllotteràall’ultimo per provare a centrare una ormai utopistica salvezza e, soprattutto, per terminare la stagione con grande dignità. "Finché la matematica non ci dà per spacciati dobbiamo provarci. Proviamo a portare a casa qualche partita, poi magari la storia cambia. Quel che è certo è che ci proveremo" Le parole di Nicolò Buso (nella foto), autore del gol dell’1-1 in casa dello Spezia che ha permesso aldi uscire imbattuto dal Picco, certificano lo spirito battagliero di una squadra che, con il ritorno di Malgrati in panchina al posto di Aglietti, pare abbia ritrovato gioco, determinazione e tante certezze. La montagna da scalare, certo, è altissima perché la classifica è impietosa: a 6 partite dal ...

