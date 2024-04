La Carrarese vuole rialzarsi Palmieri non fa drammi | La classica giornata no Dobbiamo subito ripartire»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ha assistito dalla panchina al naufragio dei suoi compagni nel primo tempo per poi entrare ad inizio ripresa a ’frittata’ già fatta. Riccardo, che con le sue 29 presenze stagionali impreziosite da 4 reti ha dato un bel contributo alla causa azzurra, cerca di non dare troppo peso alla disfatta di Recanati. "E’ stata lastorta – esterna la mezzala mancina – un chiaro incidente di percorso in cui riconoscere i meriti del nostro avversario che si è fatto trovare più pronto di noi. Non c’è una causa per quanto accaduto ma una serie di fattori che hanno determinato negativamente una prestazione lontana da quelle che abbiamo mostrato negli ultimi mesi. Sappiamo che si tratta di qualcosa che può accadere ma che non deve farci preoccupare perché restiamo consapevoli di quello che siamo in grado di fare". La ...