La bestemmia toscana Arriva l’assoluzione dal team di esperti | E’ intercalare tipico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In un documento della Cassazione di Firenze datato 19 giugno 1880 tale Dante Bini venne condannato a 10 giorni di carcere per averto. Una pena lieve per l’epoca perché - scrive la Cassazione - "Bini si trovava in uno stato di tale dolore accecante da non rendersi conto pienamente di quello che stava facendo". A novembre 2020 Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito di Simone Ventura viene espulso dal grande Fratello vip per averto in diretta. "Ho usato untoscano, magari sgradevole, ma non una…", la sua tesi difensiva. A inizio marzo, invece, dopo quarantasette anni è caduta definitivamente la censura televisiva su quella sequela di improperi che Roberto Benigni spara in "Berlinguer ti voglio bene", il film diretto e sceneggiato da Giuseppe Bertolucci nel 1977, ...