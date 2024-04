La ‘Alstom’ Ferroviaria porta a Nola la mostra “LAUGH!” dedicata alle donne

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lanel suo stabilimento diunasulla condizione femminile, aperta dall’11 al 17 aprile Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, porterà nello stabilimento di(NA) – di via Boscofangone – dall’11 al 17 aprile, lad’arte itinerante “!” dell’artista Monica Pirone. Unad’arte composta da ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

CASERTA - Nuovo Cda di Titagarh Firema, Vijay Subramanian alla guida del colosso dell’industria Ferroviaria - 15:18:05 CASERTA. Si è riunita il 28 marzo 2024 l'Assemblea degli Azionisti di Titagarh Firema. Un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro dell'azienda, per l’elezione del nuovo Consigli ...casertafocus

In Francia liquidata per fallimento la prima cooperativa Ferroviaria - il 15 aprile 2024 il Tribunale commerciale di Cahors dovrebbe pronunciare la sentenza di liquidazione della cooperativa Ferroviaria francese Railcoop, che iniziò l’attività nel 2019 nel trasporto di p ...trasportoeuropa

Caserta, Titagarh Firema: Vijay Subramanian nuovo ad del colosso industria Ferroviaria - e in numerose multinazionali come Alstom Transport India Limited, Saint Gobain Glass India, Aditya Birla Group e SPIC Ltd – manager di grande esperienza nel settore ferroviario, che con le sue ...pupia.tv