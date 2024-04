L’80° anniversario dell’Eccidio di Vallucciole | le iniziative

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Arezzo, 10 aprile 2024 – In occasione del 80°di, il Comune di Pratovecchio Stia organizza sabato 13 aprile una serie difrutto del lavoro svolto dal Comitato per l’80esimo promosso dall’Amministrazione comunale al fine di coinvolgere scuole, associazioni e singoli cittadini nella co-progettazione di eventi dedicati alla valorizzazione della memoria dei fatti avvenuti tra l’8 settembre 1943 e il 21 settembre 1944. La giornata si aprirà alle ore 9.30 con la CAMMINATA DELLA MEMORIA da Molin di Bucchio acon la partecipazione degli studenti dell’I.C. Alto Casentino e contenuti storici a cura di Luca Grisolini, autore del volume “Strage di. 1944 – Storia e memorie” pubblicato nel 2017 dal Consiglio regionale della ...

Paola Gassman e Ugo Pagliai "Vi raccontiamo la nostra lunga storia d'amore e di teatro": ... come quando misero in scena negli anni '80 e poi nel 2000 Giobbe ... Ma lui, con notevole vigore fisico, me l'ha impedito. Non so come ... E poi lo rimbrotta: 'Ti sei dimenticato dell'anniversario... '. '...

Reggio Emilia: spaccio di droga e zona stazione i fronti caldi della polizia.: ...di Stato ha festeggiato anche a Reggio il suo 172° anniversario ... nel 2023 sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di cocaina. ... L'anno scorso sono stati 140 gli arresti con un aumento del 57% ...