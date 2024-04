L? figli? di Ben Affleck e Jennifer Garner fa coming out come persona non binaria | “Ora mi chiamo Fin”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L? secondogenit? di Ben, Fin, ha fattooutnondurante la cerimonia funebre del nonno paterno, William, morto all’età di 85 anni il 30 marzo 2024. Nel corso di una toccante cerimonia funebre l? giovane, oggi 15 anni, si è quindi presentat? al pubblico con un semplice: “Ciao, miFin”. Con un taglio di capelli corto, vestit? in giacca e cravatta, Fin è quindi salit? sul pulpito della Christ Church United Methodist di Charleston, in Virginia, per leggere un passo dal Libro dei Proverbi molto significativo per suo nonno, precisamente il versetto 8, capitolo 16: “Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia”. Vicino a l?i i fratelli ...

