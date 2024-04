(Di mercoledì 10 aprile 2024)rimanda a data da destinarsi tutti i discorsi sul suoe i progetti dopo il Liverpool: "Al momento non ho pianificato il mioda allenatore quindi non ci penso. Richiedetemelo tra un anno"

Klopp snobba la Serie A per il suo futuro: “L’unica cosa italiana che conosco è il cibo” - Klopp rimanda a data da destinarsi tutti i discorsi sul suo futuro e i progetti dopo il Liverpool: "Al momento non ho pianificato il mio futuro da ...fanpage

Inter, il progetto tecnico va avanti: Inzaghi rinnova ancora e snobba le big inglesi - Simone Inzaghi si avvia verso il terzo rinnovo del suo contratto con l'Inter, consolidando così la sua già significativa esperienza triennale con il club. nerazzurro. Questo accordo è di particolare ...tuttonapoli

Zaniolo snobba un’italiana per il futuro: le sue parole - Niccolò Zaniolo si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito le parole del trequartista dell’Aston Villa e della sua volontà di tornare in Italia. ASTON VILLA E EMERY – «Ti ...momentidicalcio