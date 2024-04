Kate Middleton | ultime notizie Il nuovo toccante messaggio della Principessa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Grazie per i tuoi gentili auguri”,ha commosso nuovamente il mondo con unbrevein risposta a un biglietto di auguri inviatole da una sua sostenitrice., accettata la sua richiesta di silenziosta lottando contro il cancro. Intervenendo personalmente con un videoha raccontato di avere un tumore e chiedendo privacy e rispetto per sé e per la sua famiglia, soprattutto per i suoi figli che stanno vivendo un momento davvero difficile con la mamma gravemente malata. La richiestadel Galles è stata seguita e le teorie complottiste che si erano diffuse nei mesi successivi all’intervento chirurgico all’addome sono ...