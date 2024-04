Kate Middleton supera William | è al primo posto fra i reali più popolari

(Adnkronos) – Kate Middleton ha sostituito William come membro reale più popolare del Regno Unito. Un nuovo sondaggio di YouGov ha rilevato che tre quarti degli inglesi (76%) hanno una visione ... (periodicodaily)

Non si dà per vinta, Samantha Markle. Dopo aver perso recentemente la causa per diffamazione intentata contro la sorellastra Meghan a causa delle dichiarazioni fatte dalla duchessa sulla sua ... (iodonna)