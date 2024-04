Kate Middleton supera William | è al primo posto fra i reali più popolari

(Adnkronos) – Kate Middleton ha sostituito William come membro reale più popolare del Regno Unito. Un nuovo sondaggio di YouGov ha rilevato che tre quarti degli inglesi (76%) hanno una visione ... (periodicodaily)

La speciale classifica da un nuovo sondaggio di YouGov Kate Middleton ha sostituito William come membro reale più popolare del Regno Unito. Un nuovo sondaggio di YouGov ha rilevato che tre quarti ... (sbircialanotizia)

Non si dà per vinta, Samantha Markle. Dopo aver perso recentemente la causa per diffamazione intentata contro la sorellastra Meghan a causa delle dichiarazioni fatte dalla duchessa sulla sua ... (iodonna)