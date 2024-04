Juventus | verso il Torino | Chiesa in gruppo | le ultime su Milik

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il derby della Mole si avvicina e in casacontinuano i lavori di avvicinamento alla sfida con il, valida per la 32esima giornata...

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato l`elenco dei Convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus . Questi i giocatori... (calciomercato)

Lo stadio Olimpico Grande Torino viaggia verso il tutto esaurito per il derby casalingo di sabato alle 18.00 contro la Juventus . Ad annunciarlo è il club del presidente granata Cairo, che ha ... (sportface)

TMW, Per la Juve la priorità è Allegri ma c'è l'idea Italiano - foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom Punto sul futuro della panchina della Juventus a cura di TMW che parla di Massimiliano Allegri come probabile confermato anche per la… Leggi ...informazione

L'EX - Fusi: "Conte è molto determinato, a Napoli verrebbe per ricostruire e vincere" - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, ex Napoli ed ex compagno di Conte alla Juventus: “Conte nel suo modo di allenare è rimasto un calciatore perchè er ...napolimagazine

Allenamento Juve, Milik ancora a parte! Cosa filtra verso il derby - La Juve prosegue la preparazione in vista del derby ma Arek Milik ha lavorato ancora a parte e difficilmente sarà a disposizione di Max Allegri La Juve, questa mattina, si è allenata alla Continassa p ...juventusnews24