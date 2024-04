In un sondaggio che la Repubblica ha commissionato a Demos, è emerso come il tennis stia diventando uno sport sempre più diffuso tra gli appassionati in Italia. Se il calcio resta al primo posto con ... (sportface)

Juventus, la squadra di Giuntoli: spunta il nome di un nuovo dirigente - Dopo la recente notizia circa la prossima partenza dalla Juventus da parte del direttore sportivo Giovanni Manna (con destinazione Napoli), si è scatenata la ridda.calciomercato

Cor Sport – Dopo l’infortunio, Beukema rivuole il posto da titolare - Grazie al suo recupero dall'infortunio, ultimatosi definitivamente nella giornata di ieri a seguito del suo rientro in gruppo, Sam Beukema potrà tornare finalmente a disposizione di Thiago Motta in vi ...tuttobolognaweb

Allegri-Juve, non è detta l’ultima parola: c’è un ostacolo per Thiago Motta - Settimane decisive per il futuro alla Juventus di Allegri: Thiago Motta resta in pole per la successione alla guida dei bianconeri ...calciomercato