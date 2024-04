Juventus | Gatti | “In un mese e mezzo ci giochiamo la vita”

Torino, 7 aprile 2024 - alla Juventus basta il sigillo di Gatti nel primo tempo per battere la Fiorentina, ko 1-0. Ai bianconeri vengono annullati tre gol, mentre la Viola può recriminare per la ... (sport.quotidiano)

La Juventus vince 1-0 sulla Fiorentina: gli highlights della partita In una partita molto combattuta, la Juventus si è assicurata una decisiva vittoria per 1-0 sulla Fiorentina, con il 21esimo ... (pettegolezzicelebrita)

Rizzitelli: “Duvan l’uomo derby. Che storia, Rizzi e Telli” - Ruggiero Rizzitelli è uno che sa come fare gol alla Juventus, nella stagione 1994-’95 ne fece ben quattro ai bianconeri, due nel derby d’andata e altrettanti in quello di ritorno ...torinogranata

Juventus, il report dell’allenamento in vista del derby - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento.juvenews.eu

Juventus, l’attacco preoccupa: mai così male nell’Allegri bis. Quello del Torino però è ancora più misero - Un bottino di 45 gol in 31 partite valgono alla Juventus il 6° posto insieme al Bologna per numero di reti realizzate e sono due in meno delle ultime due annate del secondo ciclo sotto la guida ...torinogranata