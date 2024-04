Juve | arriva il primo colpo | “Giuntoli vicinissimo a Felipe Anderson”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La sorella-agente diha smentito un accordo, ma da più partino mezze conferme rispetto a un’intesa con la. Anche l’ex giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia è convinto che il centrocampista offensivo della Lazio siaa chiudere un accordo per passare a zero ai bianconeri. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Bargiggia ha prima di tutto commentato l’uscita di Sacchi sull’Inter. L’ex tecnico del Milan ha infatti dichiarato che l’Inter, dati i suoi debiti, sta vincendo barando.(LaPresse)“Secondo me l’Inter non vince barando“, ha commentato il giornalista, “e Sacchi ha sbagliato uscita. I nerazzurri stanno dentro ai paletti imposti dal settlement agreement. Quindi dov’è il barare? Proprio alla luce di questi paletti ...