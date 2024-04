Judo | i convocati dell’Italia per gli Europei a Zagabria | assenti tre big | Giuffrida e Parlati le punte

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dal 25 al 28 aprileospiterà i Campionati2024 di, primo grande evento stagionale con in palio le medaglie. Nella capitale croata verranno assegnati inoltre punti cruciali in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi, quando mancano ormai sempre meno tornei alla deadline del 23 giugno. L’Italia sfrutterà il contingente massimo a disposizione e si presenterà al via della rassegna continentale con una spedizione composta da 18 atleti, distribuiti equamente tra settore femminile e maschile.per scelte di programmazione in vista delle Olimpiadi (e forse anche dei Mondiali di Abu Dhabi a fine maggio) tre stelle del movimento azzurro come Manuel Lombardo, Assunta Scutto e Alice Bellandi. Fari puntati dunque su Odettenei 52 kg, Antonio Esposito ...

