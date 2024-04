Joseph Gatt chiede quaranta milioni di dollari di risarcimento alla polizia di Los Angeles per “essere stato arrestato ingiustamente”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)diè quantol’attore britannico(noto per aver interpretato Thenn Warg nella serie “Il Trono di Spade – Game of Thrones”)di Los, dopo che le accuse di pedofilia sono state archiviate.pretende un“perarre” nel 2022 con l’accusa di aver intrattenuto una chat ad alto contenuto erotico con una fan minorenne di 16 anni. Questa accusa infamante, senza dubbio, ha compromesso la carriera dell’attore 52enne. L’attore erarilasciato il giorno stesso dietro pagamento di una cauzione di cinquemila ...

