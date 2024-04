Joker | Folie à Deux | Il trailer dell’atteso sequel con Phoenix e Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Finalmente è arrivato il primodell’attesissimodel fortunatointerpretato Joaquine diretto da Todd Phillips. dal titolo, il film vede la presenza dinel ruolo di Harley Quinn. Il film è stato descritto come un musical jukebox, con almeno 15 canzoni famose reinterpretate, tra cui That’s Entertainment dal musical The Band Wagon del 1953. Il cast vede il ritorno di Joaquininsieme a Zazie Beetz, e ancorae i nominati all’Oscar Catherine Keener e Brendan Gleeson. il film promette di essere uno degli eventi cinematografici più eclatanti dell’anno. Dettagli specifici sulla trama di non sono stati ufficialmente ...