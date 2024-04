Joker | Folie à Deux | il primo trailer del film

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il sequel vanta nel cast anche Lady Gaga C’è attesa per l’uscita del sequel del pluripremiato, del 2019, ovvero, che ha per protagonista Joaquin Phoenix (per questo ruolo ha vinto l’Oscar). Iluscirà nelle sale italiane dal 2 ottobre e nel cast ci sarà anche Lady Gaga. Ilcapitolo della pellicola, basato sulla storia di uno dei principali antagonisti di Batman ha conquistato diversi premi. Tra cui il Leone d’Oro al Festival di Venezia, e appunto, come detto il premio Oscar come miglior attore protagonista a Phoenix. Non si hanno molte informazioni riguardo a quello che dovremo aspettarci dal sequel diretto ancora da Todd Phillips. Si sa solo che la cantante Lady Gaga, interpreterà il ruolo di Harley Quinn, che nei fumetti è partner in crime ma ...