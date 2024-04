Joel Pohjanpalo è il Calciatore del mese di B

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ha vinto il premio dideldi B per ildi marzo. Lo abbiamo celebrato anche in questo articolo.è arrivato a Venezia nell’agosto del 2022 e un anno e mezzo dopo in città è già chiamato “Il Doge”. Ogni settimana la sua influenza sulla squadra e sulla Serie B cresce e si fa più grande. Un anno e mezzo fa non era così chiaro perchéfosse finito al Venezia. Aveva segnato molto in Turchia ma non aveva trovato spazio al Leverkusen, la società che prima di tutti aveva creduto in lui, portandolo in Germania dalla Finlandia, ma in cuisi è espresso solo in qualche brevissimo sprazzo. Ci ha messo qualche tempo a trovare la forma migliore ma poi, settimana dopo ...