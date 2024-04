Joe Biden allunga su Donald Trump | il sondaggio Reuters-Ipsos su Usa 2024 | il vantaggio sale a 4 punti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A meno di sette mesi dalle elezioni presidenziali di novembre, Joeè indi quattropercentuali sul suo sfidante (e predecessore). A rivelarlo è l’ultimo, secondo cui l’inquilino della Casa Bianca può contare sul 41% dei voti contro il 37% del candidato repubblicano. Resta però la grande incognita degli elettori indecisi, il 22% del totale, che affermano di non aver ancora scelto un candidato, di propendere per altre opzioni oppure di non voler votare affatto. Nell’ultimo, diffuso a inizio marzo,era dato indi un solo punto. La rilevazione è stata condotta su un campione ...

