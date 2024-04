Joe Bastianich | dai ristoranti stellati all’Isola dei famosi – Ascolta

Joe Bastianich è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Inviato de Le Iene, ex giudice di Masterchef, nonché virtuoso musicista jazz, è amatissimo dal grande pubblico, ma sicuri di sapere tutto di ... (donnapop)

La prima puntata dell' Isola dei Famosi 2024 si è conclusa senza eliminazioni. In nomination sono finiti invece 4 naufraghi : Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich .Continua a ... (fanpage)

Isola dei famosi: un concorrente abbandona subito il reality - A poche ore dall’inizio della 18esima edizione dell’Isola dei famosi arriva il primo ritiro. Una concorrente “Nip” ha deciso di lasciare il gioco per motivi di salute ...news.fidelityhouse.eu

Isola dei famosi, salta la diretta tv di giovedì ma non la puntata. Ecco cosa sta succedendo - La seconda puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 11 aprile non sarà in diretta ma verrà registrata nel pomeriggio. Niente paura però perchè ...leggo

Isola dei Famosi, i naufraghi sbarcano su Playa Coco - Il gruppo si gode il tramonto sulla spiaggia e Joe Bastianich imbraccia la chitarra per rendere il momento indimenticabile. Nel frattempo Samuel Peron chiama a raccolta i compagni per accendere il ...tgcom24.mediaset