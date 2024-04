Jannik Sinner svela il motivo della sua resa migliore sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Partenza lanciata per. L’altoatesino (n.2 del mondo) ha fatto il proprio esordio quest’oggi nella stagione. Nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo,si è imposto in maniera netta contro lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-1 6-2. Appena tre game concessi allo statunitense (n.27 ATP), non in grado di tenere il ritmo da fondo del suo avversario.si è mosso molto bene, nonostante abbia avuto a propria disposizione appena cinque giorni d’allenamento. Il 22enne pusterese, infatti, è reduce dalla campagna negli States, dove ha vinto il suo secondo titolo 1000 in carriera (Miami), guadagnando con questo riscontro la piazza d’onore nel ranking ATP alle spalle ...