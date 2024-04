Jannik | c’è da difendere il numero 2 Stop Matteo | ma la depressione è ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sulla terra rossa monegasca cade la prima vittima eccellente senza nemmeno giocare. Carlos Alcaraz – proprio come l’anno scorso – si ritira dal Master 1000 del Principato. Il colpevole? Un dolore all’avambraccio. Scattano così i calcoli in chiave Sinner e classifica, mentre sul campo 3 un Berrettini tornato vittorioso da Marrakech (forse ancora stanco) si arrende a Kecmanovic: "Non ho fatto in tempo ad adattarmi alle condizioni, ci ho provato in tutti i modi, fino all’ultimo punto". Un giorno strano, un giorno in cui esce anche il documentario ’made in Red Bull’ nel quale il tennista romano parla delladopo l’infortunio patito agli Us Open. Un giorno in cui Lorenzo Musetti sembra davvero averci preso gusto e centra la seconda vittoria di fila nel torneo (6-3, 7-5) contro Arthur Fils e si guadagna gli ottavi con il1 del mondo ...