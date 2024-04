Pechino, 08 apr – (Xinhua) – Sabato scorso ha preso il via la mostra “I mondi di Marco Polo: il viaggio di un mercante Venezia no del Duecento” al Palazzo Ducale di Venezia , per commemorare il 700mo ... (romadailynews)

Pechino, 08 apr – (Xinhua) – Sabato scorso ha preso il via la mostra “I mondi di Marco Polo: il viaggio di un mercante Venezia no del Duecento” al Palazzo Ducale di Venezia , per commemorare il 700mo ... (romadailynews)

Speciale Autonomia. La Lega in Veneto prepara i gazebo. FI frena. Wwf: “Rischiosa per l’ambiente” - L’autonomia fa bene da Campione d’Italia a Canicattì, è l’applicazione dei dettami costituzionali, è una scelta di modernità e di responsabilità”. E se qualcuno non è convinto, per il presidente del ...altovicentinonline

Caro benzina, in Basilicata prezzi alle stelle - Una stangata di primavera. La Basilicata seconda nella classifica dei rincari in modalità self con un prezzo a litro pari a 1,936 euro. Fa peggio solo la provincia autonoma di Bolzano (1,946 ). Le reg ...trmtv

Italia: Venezia, al via mostra con realta’ mista in memoria di Marco Polo - Venezia, 10 apr - (Xinhua) - Una mostra creativa con esperienze immersive in realta' mista (MR) e' stata inaugurata ieri presso la Biblioteca Nazionale ...romadailynews