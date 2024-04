Israele prende seriamente le minacce di vendetta dell' Iran Che maleducati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Da settimane è in corso una vera e propria gara dei mullahiani ee alte sfere dei loro tagliagole di Hezbollah sulle intenzioni rivolte a vendicare nel modo più sanguinoso e devastante gli attacchi difensivi portati da Tsahal alle centrali stragiste annidate nel Consolato di Damasco e alla soldataglia impegnata con centinaia di razzi e cannonate contro il nord dicon già decine di migliaia di ebrei fuggiti dalle loro case (senza surplus di foto internazionali). E sempre da settimane, non una parola di più, non una di meno, i generali diche prendono in serissima considerazione lee gli ultimatum urlati ogni dieci minuti da Teheran e dalla sua teppaglia pseudo resistenziale, rispondono laconici: “Attaccheremo chiunque ci attacchi per primo”. E silenzio. Non solo ...