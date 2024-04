Israele a Khamenei | ' se ci attaccate | noi reagiremo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Se l'Iran attacca dal suo territorio,reagirà e attaccherà in Iran": questa la riposta su X, in farsi, del ministro degli Esteri Israel Katz alle parole della Guida Suprema dell'Iran Alì. In una intervista radiofonica, Katz ha poi ribadito che 'l'Iran è la testa del serpente". Poco primaaveva detto: "Il malvagio regime di, che ha commesso un errore attaccando i locali del consolato iraniano a Damasco, sarà sicuramente punito perché le sedi diplomatiche di Paesi di tutto il mondo sono considerate territorio di quei Paesi e l'attacco israeliano è stato in realtà un attacco contro il territorio iraniano".