Ispezione della Regione Campania | promosso a pieni voti il canile e gattile della città di Caserta

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ildi. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stata un’da partepresso il rifugio municipale, che ha certificato l’ottimo livello delle attività svolte e il buono statostruttura. Laha rilevato che nelviene garantito il benessere degli animali, che risultano ben nutriti e in prevalenza ben socializzati. Attenzione particolare è stata rivolta al progettodall’associazione “Nati Liberi”, teso alla valutazione dell’indice di ...

Il sopralluogo della FIS sul Passo San Pellegrino ha dato esito positivo. confermato , quindi, il weekend di gare sulle nevi italiane che sarà in programma il 24 e 25 febbraio. Dopo tante difficoltà, ... (oasport)

Firenze, 20 marzo 2024 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire le attività di Ispezione delle gallerie , dalle 22 di sabato 23 alle 6 di domenica 24 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra ... (lanazione)

Il canile e gattile di Caserta promosso a pieni voti dagli ispettori della Regione Campania - Promosso a pieni voti il Canile e Gattile della Città di Caserta. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stata un’Ispezione da parte della Regione Campania presso il rifugio municipale, che ha certificato l’ ...casertaweb

Gaudi 3 e non solo: scopri tutte le novità annunciate da Intel - Nuovi annunci per i clienti Intel che, con Gaudi 3, punta forte sulla propria visione di enterprise AI più sicura ...lineaedp

La botola d’Ispezione per controsoffitti in cartongesso - 10/04/2024 - Il controsoffitto è una struttura orizzontale, leggera, agganciata al soffitto e da questo relativamente indipendente, usata per coprire gli impianti e migliorare l’estetica, le caratteri ...edilportale