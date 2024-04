Isola dei Famosi | sondaggi 1° televoto percentuali | il meno votato

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Con la prima puntata in onda lunedì 8 aprile 2024 è iniziata L’dei18. Questa 18esima edizione vede alla conduzione Vladimir Luxuria, che da opinionista ha preso il posto di Ilary Blasi. La conduttrice è affiancata nello studio di Canale 5 dai due opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Invece, in Honduras a svolgere il ruolo di inviata, al posto di Alvin, quest’anno c’è Elenoire Casalegno. Dopo la presentazione dei naufraghi e delle prime prove, è arrivato il momento per il pubblico di votare nel primodi questa edizione che vede protagonisti Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron.dei2024:oggi Leggi anche:, Luce Caponegro ...

La prima puntata de L’ Isola dei Famosi 2024 è cominciata con un colpo di scena che ha incuriosito e per un po’ lasciato nel mistero i telespettatori, come messo in grande apprensione i parenti di ... (tuttivip)

Le pagelle di Sonia Bruganelli della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 - Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista all’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it l’ha raggiunta per farsi spiegare come mai sente sia il ruolo più giusto per lei. Spazio anche alle pagelle: “A me d ...fanpage

Loredana Lecciso: “Per Al Bano ho detto no all’Isola dei Famosi” - Loredana Lecciso ha raccontato che il compagno Al Bano le ha proposto di sposarsi. Per lui ha anche rifiutato la partecipazione all’Isola dei Famosi, per non lasciarlo solo ...105

Migranti, alle isole Canarie arrivano sempre più minori non accompagnati: si moltiplicano i centri - In generale, gli sbarchi sull'arcipelago spagnolo sono da record: solo a gennaio sono arrivate più persone che nella prima metà dello scorso anno. Gli spagnoli propongono di regolarizzare 500mila stra ...it.euronews