Isola 18 | le pagelle di Sonia Bruganelli della prima puntata Poi la confessione su un naufrago | “Sono pazza di lui!”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lunedì 8 aprile è andata in onda, su Canale 5, ladiciottesima edizione de L’dei Famosi che ha visto il debutto di Vladimir Luxuria alla conduzione. L’ex naufraga ed opinionista del reality è affiancata in studio dae Dario Maltese nel ruolo di opinionisti, mentre in Honduras c’è l’inviata Elenoire Casalegno. Il castdiciottesima edizione è formato da Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco e Valentina Vezzali. Nonché da Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro, Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. A loro, siaggiunti i “non famosi” Alvina Verecondi Scortecci, Peppe di Napoli, Pietro Fanelli e Khadi Gueye, mentre l’ex soldato Tonia ...

Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista all'Isola dei Famosi 2024 . Fanpage.it l’ha raggiunta per farsi spiegare come mai sente sia il ruolo più giusto per lei. Spazio anche alle pagelle : "A me ... (fanpage)

L’Isola dei Famosi è troppo “affollata”: puntata registrata e chiusura anticipata del televoto - Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2024, quella in onda giovedì 11 aprile, il televoto non sarà chiuso in diretta. E già questo rende l'edizione di quest'anno molto particolare. A renderla pe ...quotidiano

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Luxuria bene così (8), Elenoire dea (9), Pietro personaggio (3), Bruganelli all'angolo (5), la Contessa già serie tv (7) - Prima puntata de L'Isola dei Famosi 2024, tutto nuovo. Oltre al cambio di conduzione, con Ilary Blasi che lascia il posto a Vladimir Luxuria (a ...msn

Le pagelle di Sonia Bruganelli della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 - Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista all’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it l’ha raggiunta per farsi spiegare come mai sente sia il ruolo più giusto per lei. Spazio anche alle pagelle: “A me d ...fanpage