Isernia | ultranovantenne minaccia la moglie con una pistola | i carabinieri gli trovano un arsenale in casa

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Notte di puro terrore mercoledì 3 aprile, quando una donna ha composto l’1-1-2 per segnalare una situazione di pericolo in. Secondo la denuncia della donna l’anziano padrestavando con unalae temeva che la situazione sarebbe potuta rapidamente degenerare. Idella compagnia di Agnone si sono precipitati nell’abitazione, dove hanno trovato una situazione surreale. Unin, quando sono arrivati in, hanno trovato una situazione piuttosto tranquilla, con l’anziano che era disteso sul suo letto in stato confusionale. Dopo qualche minuto l’si è ripreso e di sua ...

