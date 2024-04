“Io e Garibaldi…” Beabaldi | fuori dal Grande Fratello la verità di Beatrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Luzzi è stata laprotagonista dell’ultima edizione del, quella vinta dall’ex volto di Temptation Island Perla Vatiero. Per molti l’attrice di Vivere è la vera vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini, e può contare su una folta cerchia di fan accaniti che non vedono l’ora di rivederla in televisione.Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione dele la loro ship è stata indubbiamente una delle più amate dal pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una relazione che ha appassionato i telespettatori, con alti e bassi e un finale ancora incerto. Secondo quanto riferito dall’attrice, per Garibaldi non c’è posto nella sua vita, ma alcuni non ...