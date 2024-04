«Investita | trascinata e uccisa volontariamente» Così è morta la cagnolina Nina ad Alcamo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si chiamava, ed era unadi razza meticcia. Viveva in un cantiere ad(Trapani) ed è statasull’asfalto e, dal guidatore di un’auto. In modo deliberato. La denuncia arriva dalla lega nazionale difesa del cane, mentre sui social gira ildell’uccisione. «Abbiamo sporto denuncia e ci costituiremo parte civile nel processo, perché venga fatta giustizia per. Chiedo al sindaco didi fare lo stesso, per dare un segnale di tolleranza zero verso la violenza», ha dichiarato Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection. L’uccisione dellasarebbe avvenuta il 4 aprile scorso in via Valle Nuccio: l’animale era stato dato in affidamento dal Comune di ...