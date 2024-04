(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il dottor Tijion Esho, apparso in diversi show della tv britannica (inclusi la BBC) è accusato di aver fattocon una paziente nella propria clinica di Newcastle. Secondo il Medical Tribunal Practitioners Service (MPTS) ha "scambiato cure con rapporti sessuali".

Interventi di botox in cambio di sesso con la modella di OnlyFans, nei guai medico noto in tv - Il dottor Tijion Esho, apparso in diversi show della tv britannica (inclusi la BBC) è accusato di aver fatto sesso con una paziente nella propria clinica ...fanpage

Looksmaxxing, così cambia il volto dei maschi: il trend che spopola su Tik Tok - Non solo botox, ma Interventi chirurgici e pratiche estreme per modificare il viso dei maschi e il loro sguardo per essere sessualmente più attraenti.lastampa

Era una semplice estetista, ma faceva Interventi medici - Le indagini su un presunto falso medico estetico hanno raggiunto una svolta significativa con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del gip del ...ilfattovesuviano